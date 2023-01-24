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Гасли: в некоторых командах отношения между напарниками намного хуже, чем у нас с Оконом

Гасли: в некоторых командах отношения между напарниками намного хуже, чем у нас с Оконом
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Пилот «Альпин» Пьер Гасли в очередной раз высказался о своих взаимоотношениях с новым напарником по команде Эстебаном Оконом.

«На мой взгляд, этой теме уделяют слишком много внимания, мы нормально ладим. Не лучшие друзья, но отношения нормальные. Мы иногда вместе участвуем в каких-то мероприятиях и нормально разговариваем друг с другом. Вообще, если посмотреть на то, как обстоят дела в других командах, то увидим, что в некоторых коллективах отношения между напарниками намного хуже наших с Эстебаном. Такие же вопросы можно задавать 60% остальных гонщиков. Так что у нас всё нормально», — приводит слова Гасли Racingnews365.

Пьер Гасли в прошлом сезоне выступал за «Альфа Таури», но новый сезон начнёт в составе «Альпин», где займёт место Фернандо Алонсо.

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