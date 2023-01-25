Марко: Ваулз берёт с собой в «Уильямс» хороших инженеров «Мерседеса»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о назначении Джеймса Ваулза на пост руководителя «Уильямса». Ранее Ваулз работал в «Мерседесе». В немецкой команде он занимал должность главного стратега.
По словам спортивного консультанта «Ред Булл», переход Джеймса в «Уильямс» никак не поможет «Мерседесу», хотя есть и противоположные мнения. Более того, обстановка в немецкой команде сейчас, как сказал Марко, «напряжённая».
«Нет, у меня совершенно иная информация. Ваулз ушёл по собственному желанию и, как говорят, даже берёт с собой хороших инженеров. Мои источники сообщают мне, что именно поэтому обстановка в «Мерседесе» сейчас такая напряжённая.
Посмотрим, как всё сложится. Но я по-прежнему считаю, что «Мерседес» будет нашим самым большим соперником, когда дело дойдёт до защиты титула в этом сезоне», — приводит слова Марко Sport1.de.
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