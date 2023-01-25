Цареградцев: меня достают из уютной заднеприводной атмосферки и говорят: «Разбирайся!»

Действующий чемпион Гран-при Российской Дрифт Серии Аркадий Цареградцев объяснил, почему в «Гонке чемпионов» выступил лучше, чем в 2022 году, и дошёл до четвертьфинальной стадии.
«В целом я стал чуть-чуть лучше рулить по сравнению с прошлым годом, но понимания, почему так получилось, у меня не появилось. То есть это полностью его величество рандом — я просто рулю, и с каждым разом, хотя времена лучше не становятся, к соперникам я подъезжаю ближе и даже кого-то побеждаю. За счёт чего это происходит — у меня нет ответа. Секунду Ладыгину проиграть — как будто это и неплохо звучит!
В межсезонье я, конечно, тренировался, ехал всю дорогу на заднем приводе, потому что передний — это в целом не моя история, я не сажусь никогда на такие машины и вообще стараюсь обходить их стороной. Но вот уже второй год подряд со мной случается «Гонка чемпионов», когда меня достают из моей уютной заднеприводной атмосферки, бросают в гоночную машину на переднем приводе и говорят: «Разбирайся!» Вот и стараюсь», — сказал Цареградцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Вершининым.
Лучшие моменты парных заездов RDS GP на «Игоре Драйв»:
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