Цареградцев: меня достают из уютной заднеприводной атмосферки и говорят: «Разбирайся!»

Действующий чемпион Гран-при Российской Дрифт Серии Аркадий Цареградцев объяснил, почему в «Гонке чемпионов» выступил лучше, чем в 2022 году, и дошёл до четвертьфинальной стадии.

«В целом я стал чуть-чуть лучше рулить по сравнению с прошлым годом, но понимания, почему так получилось, у меня не появилось. То есть это полностью его величество рандом — я просто рулю, и с каждым разом, хотя времена лучше не становятся, к соперникам я подъезжаю ближе и даже кого-то побеждаю. За счёт чего это происходит — у меня нет ответа. Секунду Ладыгину проиграть — как будто это и неплохо звучит!



В межсезонье я, конечно, тренировался, ехал всю дорогу на заднем приводе, потому что передний — это в целом не моя история, я не сажусь никогда на такие машины и вообще стараюсь обходить их стороной. Но вот уже второй год подряд со мной случается «Гонка чемпионов», когда меня достают из моей уютной заднеприводной атмосферки, бросают в гоночную машину на переднем приводе и говорят: «Разбирайся!» Вот и стараюсь», — сказал Цареградцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Вершининым.

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