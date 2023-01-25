Чемпион RDS GP Цареградцев рассказал, о чём вечно спорит со своим главным инженером

Действующий чемпион Гран-при Российской Дрифт Серии Аркадий Цареградцев рассказал, о чём он спорит со своим главным инженером.
«Хочу спойлер поставить. Добью наконец-то главного инженера своего — он же не даёт мне его ставить! Он всегда, когда ещё на «Скайлайне» ездили, мне его снимал, а на «зедку» (Nissan 370Z) даже не давал установить. Но я надеюсь, что всё-таки заставлю его это сделать.
У нас вечный спор: я говорю, что мне спойлер нужен, а инженер — что не нужен. Но в 2023 году всё-таки хочу поставить спойлер! Кроме того, дизайн автомобиля немного изменится, но в целом мне нравится, как сейчас «зедка» выглядит. Цвета останутся похожие, хотя машина станет значительно ярче. Всё скоро увидим», — сказал Цареградцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину.
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