«Не хочу как в других командах». Макс Ферстаппен — о работе на симуляторе

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что предпочитает лично работать на симуляторе, а не доверять выполнение этой обязанности тест-пилотам команды.
«Наш симулятор – один из лучших в этом виде спорта. Такие дни тянутся очень долго, но это, несомненно, того стоит. Я не хочу, чтобы тест-пилот брал на себя обязанности работы на симуляторе, как это происходит в других командах. Я хочу делать это сам, ведь у каждого свой стиль пилотирования. Это помогает сохранять концентрацию», — приводит слова Ферстаппена Speedweek.
Напомним, Ферстаппен в минувшем сезоне Формулы-1 досрочно завоевал чемпионский титул. Его он добыл по итогам Гран-при Японии, на котором одержал победу. Для Макса этот титул стал вторым подряд.
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