Льюис Хэмилтон назвал совет, который ему дал Нельсон Мандела

Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вспомнил о хороших советах, которые когда-либо получал. Хэмилтон вспомнил о рекомендациях, полученных от отца и от политического деятеля Нельсона Манделы.
«От папы – «Никогда не сдавайся». Он буквально сохранился в глубинах моего подсознания. И другой – «Обучение всегда будет продолжаться». Его я услышал у Нельсона Манделы. Он сказал: «Мне 90 лет, и я всё ещё учусь. Так что и ты всегда будешь узнавать что-то новое и расти», — приводит слова Хэмилтона Crash.net со ссылкой на его выступление в подкасте Джея Шетти.
Нельсон Мандела – лауреат Нобелевской премии мира в 1993 году. Он был одним из самых известных активистов в борьбе за права человека.
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