Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон назвал совет, который ему дал Нельсон Мандела

Льюис Хэмилтон назвал совет, который ему дал Нельсон Мандела
Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вспомнил о хороших советах, которые когда-либо получал. Хэмилтон вспомнил о рекомендациях, полученных от отца и от политического деятеля Нельсона Манделы.

«От папы – «Никогда не сдавайся». Он буквально сохранился в глубинах моего подсознания. И другой – «Обучение всегда будет продолжаться». Его я услышал у Нельсона Манделы. Он сказал: «Мне 90 лет, и я всё ещё учусь. Так что и ты всегда будешь узнавать что-то новое и расти», — приводит слова Хэмилтона Crash.net со ссылкой на его выступление в подкасте Джея Шетти.

Нельсон Мандела – лауреат Нобелевской премии мира в 1993 году. Он был одним из самых известных активистов в борьбе за права человека.

Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году:

«Почему Леклеру не дали по башке?» Петров — о провалах «Феррари» и своём будущем «Почему Леклеру не дали по башке?» Петров — о провалах «Феррари» и своём будущем
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023