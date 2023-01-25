Марк Уэббер: мой первый контракт в Формуле-1 был на две гонки, можете в это поверить?
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Бывший гонщик Формулы-1, австралиец Марк Уэббер вспомнил о своей карьере, признавшись, что всегда старался выкладываться на сто процентов.
«Это старая привычка — выкладываться каждый день на 100 процентов. Что изменилось бы, если бы на клочке бумаги было написано, что у меня пятилетний контракт? Разве что-то изменилось бы в моей работе? Ничего. Мой первый контракт в Формуле-1 был на две гонки, можете в это поверить? Это были три недели – жестокие, но именно так всё и было. Поэтому я просто старался превратить всё в позитив – в возможность добиваться большого успеха и выступать на высоком уровне», — приводит слова Уэббера Total-Motorsport со ссылкой на Performance Hackers podcast.
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