Марк Уэббер: мой первый контракт в Формуле-1 был на две гонки, можете в это поверить?

Бывший гонщик Формулы-1, австралиец Марк Уэббер вспомнил о своей карьере, признавшись, что всегда старался выкладываться на сто процентов.



«Это старая привычка — выкладываться каждый день на 100 процентов. Что изменилось бы, если бы на клочке бумаги было написано, что у меня пятилетний контракт? Разве что-то изменилось бы в моей работе? Ничего. Мой первый контракт в Формуле-1 был на две гонки, можете в это поверить? Это были три недели – жестокие, но именно так всё и было. Поэтому я просто старался превратить всё в позитив – в возможность добиваться большого успеха и выступать на высоком уровне», — приводит слова Уэббера Total-Motorsport со ссылкой на Performance Hackers podcast.

Топ-5 самых ярких ссор напарников в Формуле-1: