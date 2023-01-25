Никита Мазепин показал, как тренирует шею. Видео

Российский гонщик, бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками видео с тренировки.
Напомним, перед началом прошлого сезона Формулы-1 американская команда «Хаас» приняла решение расторгнуть контракт с российским гонщиком. Также «Хаас» прекратил сотрудничество с компанией «Уралкалий», основателем которой является отец Никиты Дмитрий Мазепин. В сезоне-2021 Никита не набрал ни одного очка. Его напарник Мик Шумахер также был без очков. Сейчас Мазепину 23 года.
Ранее стало известно, что Мазепин может дебютировать в Азиатской серии Ле-Ман в 2023 году. Сообщалось, что Мазепин представит команду 99 Racing. Напарниками россиянина станут чемпион Американской серии Ле-Ман 2022 года в классе GT британец Бен Барникот, а также испанец Феликс Портейро. Первая гонка пройдёт с 11 по 12 февраля в Дубае, вторая – с 18 по 19 февраля в Абу-Даби.
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