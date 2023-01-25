Маркес заработал $12,5 млн за сезон-2022, чемпион серии Баньяя получил в 2,5 раза меньше

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало зарплаты гонщиков MotoGP в сезоне-2022. Самым высокооплачиваемым гонщиком в прошлом году стал шестикратный чемпион Марк Маркес, зарплата которого составила $ 12,5 млн. На втором месте по заработку за сезон оказался Маверик Виньялес, выступающий за «Априлию» — он получил за 2022 год $ 10 млн.



Примечательно, что действующий чемпион Франческо Баньяя расположился на пятом месте с гонораром в $5 млн.



Зарплаты пилотов MotoGP в сезоне-2022:



1. Марк Маркес – $ 12,5 млн

2. Маверик Виньялес – $ 10 млн

3. Фабио Куартараро – $ 6 млн

4. Хоан Мир – $ 6 млн

5. Франческо Баньяя – $ 5 млн

6. Пол Эспаргаро – $ 3,5 млн

7. Джек Миллер – $ 3 млн

7. Алекс Ринс – $ 3 млн

7. Франко Морбиделли – $ 3 млн

10. Жоан Зарко – $ 2 млн

11. Алекс Маркес – $ 1 млн

11. Хорхе Мартин – $ 1 млн

13. Алеш Эспаргаро – $ 750 тыс.

14. Мигел Оливейра – $ 625 тыс.

15. Такааки Накагами – $ 500 тыс.

15. Брэд Биндер – $ 500 тыс.

17. Энеа Бастианини – $ 375 тыс.

17. Фабио ди Джанантонио – $ 375 тыс.

19. Лука Марини – $ 300 тыс.

20. Даррин Биндер – $ 250 тыс.

20. Марко Беццекки – $ 250 тыс.