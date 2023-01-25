«Подвергли риску гонщиков». В Великобритании идёт суд из-за попытки сорвать Гран-при Ф-1

Британский прокурор Саймон Джонс выступил с речью перед присяжными по поводу инцидента, случившегося на Гран-при Великобритании 2022 года.



Напомним, протестующие прорвались на трассу, однако в тот момент гонка уже была остановлена красным флагом из-за серьёзной аварии на первом круге с участием сразу нескольких пилотов. В наиболее тяжёлое положение в этой аварии угодил Чжоу, чей болид перевернулся после контакта с Расселлом. Самому старшему из арестованных 46 лет, младшему — 21 год. Все они обвиняются в заговоре с целью нанесения общественного вреда.



«Сторона обвинения считает, что ответчики совершили преступление и нарушили общественный порядок. Все они находились в Сильверстоуне и намеревались добиться остановки гонки. Нет никаких обсуждений, что пятеро из них смогли пробраться на трассу без разрешения на это. Они сидели на асфальте перед проезжавшими мимо машинами Формулы-1.



Прокуратура заявляет, что они спровоцировали ситуацию, сопряжённую со значительным риском. Они могли быть сбиты быстро ехавшими машинами, у чего были бы серьёзные последствия. Мы считаем, что они подвергли риску гонщиков и маршалов», — цитирует прокурора Sky Sports.