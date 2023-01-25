Команда Ф-2 и Ф-3 «Карлин» получит поддержку от автопроизводителя и сменит название

Команда «Карлин», выступающая в таких младших сериях, как Формула-2 и Формула-3, привлекла инвестиции новозеландского автопроизводителя Rodin Cars, сообщает RaceFans.



В соответствии со сделкой, Rodin Cars стала мажоритарным акционером компании «Карлин». В следующем сезоне название команды будет изменено на «Родин Карлин».



При этом, как сообщается, инвестиции со стороны автопроизводителя никак не повлияют на структуру команды, которой продолжит руководить Тревор Карлин.



При этом Rodin Cars продолжит поддержку новозеландских гонщиков, среди которых резервист «Ред Булл» Лиам Лоусон. В прошлом сезоне новозеландецй выступал в составе «Карлин», однако по окончании 2022 года покинул чемпионат Формулы-2. Нынешний сезон он проведёт в японской «Супер Формуле».



Новый сезон Формулы-2 стартует 4 марта в Бахрейне.