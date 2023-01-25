Два бывших гонщика Формулы-1 покинули Sky Sports F1

Два бывших пилота Формулы-1, эксперты Джонни Херберт и Пол ди Реста не будут работать на телеканале Sky Sports в 2023 году.



«Джонни был неотъемлемой частью нашей команды Формулы-1 с самого первого сезона на Sky Sports в 2012 году. Нам будет не хватать его юмора и личности, и мы хотим поблагодарить его за ту энергию и энтузиазм, которые он демонстрировал на протяжении последних 11 лет. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем», — цитирует представителя Sky Sports The Mirror.



Кроме того, телеканал покинул ещё один бывший гонщик Формулы-1 Пол ди Реста. Как сообщают представители телеканала, они не будут искать замену для этого дуэта.



Sky Sports владеет эксклюзивными правами на трансляцию Формулы-1 в Великобритании и Ирландии до конца 2029 года.