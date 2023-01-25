Штайнер: надеюсь, Сарджент перейдёт в «Хаас», когда наберётся опыта

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался об американском новичке «Уильямса» Логане Сардженте.



«Конечно, я хотел бы видеть в нашей команде американского гонщика. Но нам нужно увидеть развитие пилота, что пока очень сложно. Два года назад мы наняли двух новичков. В прошлом году у нас был один неопытный гонщик, а мы пока очень молоды как команда. Сейчас для нас важно добиться командного прогресса, чтобы быть готовыми к подобному, потому что на данный момент американских гонщиков с опытом работы в Формуле-1 нет. Именно поэтому мы решили не брать американца в команду.



Сейчас в пелотоне появится американский пилот, который будет набираться опыта, и ему нужна вся поддержка со стороны его команды. Надеюсь, что он сможет добиться прогресса — а затем, когда у него будет необходимый опыт, он перейдёт к нам, в американскую команду. Как насчёт такого варианта?», — приводит слова Штайнера GPFans.