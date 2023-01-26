Сайнс проехал 119 кругов по трассе во Фьорано на болиде 2021 года

Пресс-служба команды Формулы-1 «Феррари» подвела итоги очередного дня тестов во Фьорано — за рулём машины итальянской команды 2021 года день отработал испанский гонщик Карлос Сайнс.



Сайнс в общей сложности за день проехал 119 кругов по трассе или 354 километра — чуть больше дистанции одного Гран-при.



При этом Сайнсу удалось поработать как на сликах, так и на шинах для дождя — погода во Фьорано не благоволила к заездам на шинах для сухой погоды.



Тесты будут продолжены 26 января, и этот день полностью будет отведён работе Шарля Леклера.



Напомним, в первый день тестов на трассе работал российский гонщик Роберт Шварцман Суммарно российский пилот проехал 259 километров.

Напомним, презентация болида «Феррари» на сезон-2023 состоится 14 февраля.