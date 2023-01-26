Хорнер считает, что Риккардо остыл к Формуле-1

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался об австралийском пилоте Даниэле Риккардо.
«Мне кажется, что Риккардо немного потерял интерес к Формуле-1 после нескольких непростых чемпионатов. Надеюсь, что у нас он снова вернёт себе ту страсть, с какой он гонялся раньше. Однако у нас нет абсолютно никаких планов, кроме того, чтобы использовать его для многочисленных тестовых программ и коммерческой деятельности. В 2023 году у него будет плотный график», — приводит слова Марко Sport1.de.
Напомним, в новом сезоне Формулы-1 Риккардо будет третьим пилотом команды «Ред Булл». По окончании сезона-2022 Даниэль покинул «Макларен», контракт с которым у него должен был действовать и в 2023 году. Сообщается, что за досрочное расторжение соглашения британская команда выплатит Риккардо отступные в общей сложности на сумму € 21 млн. Ещё € 2 млн австралиец будет получать от «Ред Булл». Суммарно € 23 миллиона станут самым большим годовым доходом Риккардо за время карьеры в Формуле-1.
Даниэль Риккардо показал трюк на кроссовом мотоцикле:
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