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Вольф: у «Мерседеса» самый сильный состав гонщиков

Вольф: у «Мерседеса» самый сильный состав гонщиков
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что у немецкой команды лучшая пара пилотов в Формуле-1 и они будут постоянно конкурировать, в том числе и между собой.

«Джордж Расселл всегда очень самокритичен. И это одно из достоинств, которые выдают в нём будущего чемпиона мира. Мы в команде продолжаем развивать машину. В начале прошлого сезона дела шли лучше у Джорджа. В последней трети сезона лучше был Льюис. Но с точки оптимальной производительности у нас лучший состав пилотов, лучшая пара. И поэтому мы постоянно будем видеть такие циклы, когда впереди сначала один, потом другой», — приводит слова Вольфа GPFans.

В прошлом сезоне Джордж Расселл стал победителем Гран-при Бразилии, Льюис Хэмилтон впервые в карьере не выиграл ни одной гонки за год.

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