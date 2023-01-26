«Чемпионат принадлежит нам». Глава ФИА — о возможной продаже Ф-1

Глава Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем прокомментировал возможную продажу Формулы-1 за $ 20 млрд.
Напомним, бен Сулайем ранее, комментируя слухи о продаже Формулы-1 инвестиционному фонду из Саудовской Аравии, назвал предполагаемую сумму в $ 20 млрд раздутой.
«Чемпионат принадлежит нам, мы лишь сдали его в аренду. Пока ходят только слухи о возможной продаже, но у ФИА должно быть право голоса», — приводит слова бен Сулайема Auto Motor und Sport.
После слов главы ФИА представители Формулы-1 отреагировали своим заявлением, обвинив бен Сулайема в том, что он нарушает коммерческие права и выходит за пределы своей компетенции, и пригрозили функционеру разбирательствами.
Также издание сообщает, что, хотя права на Формулу-1 принадлежат Liberty Media, у ФИА есть специальный пункт «Оговорка Дона Кинга», которая позволяет ей наложить вето на смену владельца.
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