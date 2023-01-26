Участник шоу «Кто хочет стать миллионером?» не смог ответить на лёгкий вопрос о Формуле-1

Один из участников знаменитого телешоу «Кто хочет стать миллионером?» не смог ответить на вопрос о пилоте Формулы-1 Дженсоне Баттоне.

Вопрос на $ 300 звучал следующим образом: «Назовите фамилию бывшего пилота Формулы-1 Дженсона...?».

Участник выбрал неправильный вариант ответа.

Баттон выступал в Формуле-1 с 2000 по 2017 год. За 18 лет выступлений он принял участие в 309 Гран-при, из которых выиграл 15.



Стал чемпионом Формулы-1 в 2009 году, выступая за команду «Браун» в её единственном сезоне, вице-чемпионом Формулы-1 в 2011 году, выступая за« Макларен» и бронзовым призёром в 2004 году, выступая за BAR.

«Особенная машина». Как Дженсон Баттон гонял на ВАЗ-2103