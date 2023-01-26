Хорнер: всё было бы проще, если бы «Андретти» просто купили одну из существующих команд

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал возможный приход «Андретти» в сотрудничестве с General Motors в Формулу-1.
«Андретти» — отличный бренд, и то, что Марио Андретти сделал для Формулы-1 — фантастика. Тут всё сводится к вопросу, кто это будет оплачивать? Если предположить, что платить будут команды, то вряд ли они хорошо это воспримут. Две команды, которые поддерживают заявку «Андретти», хотят с ними сотрудничать или поставлять им двигатели. Остальные задаются вопросом, почему они должны делиться долей призового фонда?
Уверен, что люди из Liberty предпочли бы вариант как у «Ауди» — если бы «Андретти» просто купили бы одну из существующих команд. Так было бы проще. Но да, «Андретти» и General Motors — отличные бренды, которые мы были бы рады видеть в Формуле-1», — приводит слова Хорнера Racer.
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