Глава «Астон Мартин»: перед командой нет грандиозных задач, несмотря на приход Алонсо

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак заявил, что на данный момент британская команда не ставит перед собой задач выиграть чемпионат мира, и оценил подписание контракта с Фернандо Алонсо.
«Вы говорите, у Алонсо осталось не так много лет в Формуле-1, но не думаю, что он согласится с этим. Его можно сравнить с Валентино Росси по уровню мотивации, и это сочетается с опытом, талантом, физической и психологической подготовкой. Не думаю, что это указывает на его скорый уход. Я не жду проблем с Фернандо, если дадим ему быструю машину и будем открыты с ним.
Что касается привлечения внимания и дополнительного давления, то этого стоит избегать. Несмотря на приход Алонсо в команду, мы не делали громких заявлений, не говорили, что собираемся победить и стать чемпионами мира. Таких грандиозных целей пока нет, мы хотим прогрессировать и прийти к этому уровню через пару лет», — приводит слова Крака AS.
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