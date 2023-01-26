Президент ФИА — о новой команде в Ф-1: как мы можем отказать крупному производителю?

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем высказался по поводу возможного прихода «Андретти» в Формулу-1.
«Как мы можем отказать крупному производителю? Мы говорим о Соединенных Штатах, у нас там три гонки, это очень здорово. Но я избран не для того, чтобы делать деньги, а для того, чтобы поддерживать автоспорт.
Многие команды чемпионата сейчас могут сказать, что кто-то новый заберет их кусок пирога. Но чего вы вообще хотите? Может быть, выгнать пять команд, и тогда у вас будет больше денег?
Я хочу, чтобы Формула-1 процветала, но все эти разговоры о том, больше будет денег или меньше. Я хочу сказать, что ограничение расходов было эффективным, и мы пытаемся сделать его еще более эффективным. Представьте себе, что вы имеете 145 млн на всех.
Но я не могу блокировать приход крупного производителя. Представьте, что я это делаю. Это неправильно», — приводит слова бен Сулайема Autosport.
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