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Вассёр встретился с братьями Леклерами на тестах «Феррари» во Фьорано. Фото

Вассёр встретился с братьями Леклерами на тестах «Феррари» во Фьорано. Фото
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Команда Формулы-1 «Феррари» показала серию фотографий с Фредериком Вассёром, сделанных на тестах команды во Фьорано. В частности, Вассёр встретился с братьями ЛеклерамиШарлем и Артуром. Шарль работает на тестах сегодня, 26 января, а Артур присутствует в боксах в качестве слушателя Академии «Феррари».

«Привет, Фред», — подписали серию фотографий в «Феррари».

Фото: twitter.com/ScuderiaFerrari

Фото: twitter.com/ScuderiaFerrari

Фото: twitter.com/ScuderiaFerrari

Презентация новой машины «Феррари» пройдёт 14 февраля. Новый болид получит индекс 675.

Предстоящий сезон станет дебютным на посту руководителя «Феррари» для Фредерика Вассёра, который сменил в этой роли Маттиа Бинотто, покинувшего коллектив.

По итогам минувшего сезона «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов.

График презентаций сезона-2023:

«Хаас» — 31 января;
«Ред Булл» — 3 февраля;
«Уильямс» — 6 февраля;
«Альфа Ромео» — 7 февраля;
«Альфа Таури» — 11 февраля;
«Макларен» — 13 февраля;
«Астон Мартин» — 13 февраля;
«Феррари» — 14 февраля;
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.

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