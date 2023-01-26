Вассёр встретился с братьями Леклерами на тестах «Феррари» во Фьорано. Фото

Команда Формулы-1 «Феррари» показала серию фотографий с Фредериком Вассёром, сделанных на тестах команды во Фьорано. В частности, Вассёр встретился с братьями Леклерами — Шарлем и Артуром. Шарль работает на тестах сегодня, 26 января, а Артур присутствует в боксах в качестве слушателя Академии «Феррари».



«Привет, Фред», — подписали серию фотографий в «Феррари».

Фото: twitter.com/ScuderiaFerrari

Фото: twitter.com/ScuderiaFerrari

Фото: twitter.com/ScuderiaFerrari

Презентация новой машины «Феррари» пройдёт 14 февраля. Новый болид получит индекс 675.



Предстоящий сезон станет дебютным на посту руководителя «Феррари» для Фредерика Вассёра, который сменил в этой роли Маттиа Бинотто, покинувшего коллектив.



По итогам минувшего сезона «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов.



График презентаций сезона-2023:



«Хаас» — 31 января;

«Ред Булл» — 3 февраля;

«Уильямс» — 6 февраля;

«Альфа Ромео» — 7 февраля;

«Альфа Таури» — 11 февраля;

«Макларен» — 13 февраля;

«Астон Мартин» — 13 февраля;

«Феррари» — 14 февраля;

«Мерседес» — 15 февраля;

«Альпин» — 16 февраля.