Стоффель Вандорн дал совет Мику Шумахеру

Бывший гонщик Формулы-1 Стоффель Вандорн дал совет резервисту «Мерседеса» Мику Шумахеру.



«У каждого из нас свой карьерный путь, у каждого он складывается иначе. Мику нужно решить, что он на самом деле хочет делать и на чём ему нужно сосредоточиться. Для меня переход в Формулу-Е был довольно легким решением. С тех пор я полностью сосредоточился на этой серии и старался стать лучшим здесь. Через несколько лет это окупилось — я выиграл титул, и, надеюсь, смогу выиграть ещё несколько в будущем.



Я всегда говорю, что ни одну дверь нельзя закрывать до конца. Никто не знает, что может случиться в вашей карьере. Честно говоря, я не знаю. Но сейчас я об этом не думаю. Я сосредоточен на Формуле-Е. Всё, что я могу делать — ехать как можно быстрее и выступать как можно лучше. А дальше посмотрим», — приводит слова Вандорна Mirror.