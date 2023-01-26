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Хюлькенберг: время вне Формулы-1 мне сильно помогло

Хюлькенберг: время вне Формулы-1 мне сильно помогло
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Новобранец «Хааса» Нико Хюлькенберг высказался о пользе перерыва от гонок.

«Для меня перерыва от гонок прошёл отлично. Но, конечно, я могу говорить только о себе. В сезоне-2019 у меня были не самые приятные ощущения. В тот момент я почувствовал, что хочу отдохнуть от Формулы-1.

После того, как ты уходишь, у тебя есть возможность посмотреть на вещи с другой стороны, увидеть перспективу. Ты обдумываешь многое, ситуацию в целом. Зимний перерыв между сезонами такой возможности не даёт. Кажется, что три месяца — это долго, но на самом деле нет. Ты всё равно остаешься в Формуле-1, продолжаешь работу. Время вне Формулы-1 мне сильно помогло. Я женился, стал отцом. Это настоящая жизнь», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport.

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