Дани Педроса выступит на Гран-при Испании MotoGP в сезоне-2023

Испанский мотогонщик Дани Педроса, который объявил о завершении карьеры в MotoGP по окончании сезона-2018, выступит на Гран-при Испании MotoGP в 2023 году, сообщает издание The Race.



Педроса планирует выступить в гонке на байке команды КТМ, тест-пилотом которой он является. Педроса работает в КТМ с 2019 года. При этом Дани уже принимал участие по системе уайлд-кард в Гран-при Штирии в 2021 году, финишировав в той гонке десятым, но став причиной появления красных флагов из-за аварии с Лоренцо Савадори на третьем круге гонки.



Гран-при Испании в 2023 году состоится 30 апреля. Организаторы гонки дали согласие на участие Педросы по системе уайлд-кард.



Действующим чемпионом MotoGP является Франческо Баньяя.