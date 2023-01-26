Дани Педроса выступит на Гран-при Испании MotoGP в сезоне-2023
Поделиться
Испанский мотогонщик Дани Педроса, который объявил о завершении карьеры в MotoGP по окончании сезона-2018, выступит на Гран-при Испании MotoGP в 2023 году, сообщает издание The Race.
Педроса планирует выступить в гонке на байке команды КТМ, тест-пилотом которой он является. Педроса работает в КТМ с 2019 года. При этом Дани уже принимал участие по системе уайлд-кард в Гран-при Штирии в 2021 году, финишировав в той гонке десятым, но став причиной появления красных флагов из-за аварии с Лоренцо Савадори на третьем круге гонки.
Гран-при Испании в 2023 году состоится 30 апреля. Организаторы гонки дали согласие на участие Педросы по системе уайлд-кард.
Действующим чемпионом MotoGP является Франческо Баньяя.
Комментарии
- 26 января 2023
-
19:55
-
19:49
-
18:53
-
18:48
-
17:48
-
17:30
-
16:55
-
15:56
-
15:28
-
14:31
-
13:35
-
12:56
-
12:41
-
12:22
-
11:46
-
11:03
-
10:03
-
00:59
- 25 января 2023
-
23:49
-
23:44
-
23:02
-
22:53
-
21:59
-
21:52
-
20:49
-
20:43
-
20:08
-
19:54
-
18:33
-
18:18
-
17:22
-
17:15
-
16:24
-
15:09
-
14:32
Партнерский контент