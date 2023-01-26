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Дани Педроса выступит на Гран-при Испании MotoGP в сезоне-2023

Дани Педроса выступит на Гран-при Испании MotoGP в сезоне-2023
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Испанский мотогонщик Дани Педроса, который объявил о завершении карьеры в MotoGP по окончании сезона-2018, выступит на Гран-при Испании MotoGP в 2023 году, сообщает издание The Race.

Педроса планирует выступить в гонке на байке команды КТМ, тест-пилотом которой он является. Педроса работает в КТМ с 2019 года. При этом Дани уже принимал участие по системе уайлд-кард в Гран-при Штирии в 2021 году, финишировав в той гонке десятым, но став причиной появления красных флагов из-за аварии с Лоренцо Савадори на третьем круге гонки.

Гран-при Испании в 2023 году состоится 30 апреля. Организаторы гонки дали согласие на участие Педросы по системе уайлд-кард.

Действующим чемпионом MotoGP является Франческо Баньяя.

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