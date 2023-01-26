Франц Тост объяснил снижение интереса к Формуле-1 в Германии

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказался о снижении интереса к Формуле-1 в Германии.
«Германия очень избалована. Это чувствуется даже в футболе. Убеждён, что отсутствие интереса к чемпионату мира по футболу в Германии связано с плохими результатами сборной. Если бы они вышли в финал, за играми в Катаре следила бы половина страны. Одно можно сказать — им нужны герои, и они должны быть из плоти и крови, а не из металла.
Все хотели победы Михаэля Шумахера, а не машины или мотора «Мерседеса». Только герои вызывают бум. И это доказал Михаэль. Второй пример — Борис Беккер. До него интерес к теннису был больше присущ состоятельным гражданам. Ситуация резко изменилась с успехами Бориса Беккера и Штеффи Граф. Внезапно все захотели играть в теннис.
Мик Шумахер мог бы стать таким героем, но его сейчас нет в Формуле-1», — приводит слова Франца Тоста PlanetF1.
- 26 января 2023
-
21:57
-
21:00
-
20:52
-
19:55
-
19:49
-
18:53
-
18:48
-
17:48
-
17:30
-
16:55
-
15:56
-
15:28
-
14:31
-
13:35
-
12:56
-
12:41
-
12:22
-
11:46
-
11:03
-
10:03
-
00:59
- 25 января 2023
-
23:49
-
23:44
-
23:02
-
22:53
-
21:59
-
21:52
-
20:49
-
20:43
-
20:08
-
19:54
-
18:33
-
18:18
-
17:22
-
17:15