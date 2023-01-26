Франц Тост объяснил снижение интереса к Формуле-1 в Германии

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказался о снижении интереса к Формуле-1 в Германии.



«Германия очень избалована. Это чувствуется даже в футболе. Убеждён, что отсутствие интереса к чемпионату мира по футболу в Германии связано с плохими результатами сборной. Если бы они вышли в финал, за играми в Катаре следила бы половина страны. Одно можно сказать — им нужны герои, и они должны быть из плоти и крови, а не из металла.



Все хотели победы Михаэля Шумахера, а не машины или мотора «Мерседеса». Только герои вызывают бум. И это доказал Михаэль. Второй пример — Борис Беккер. До него интерес к теннису был больше присущ состоятельным гражданам. Ситуация резко изменилась с успехами Бориса Беккера и Штеффи Граф. Внезапно все захотели играть в теннис.



Мик Шумахер мог бы стать таким героем, но его сейчас нет в Формуле-1», — приводит слова Франца Тоста PlanetF1.