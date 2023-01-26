Фредерик Вассёр: стратегия — важнейшая часть Формулы-1

Новоиспечённый руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал о важности стратегии в Формуле-1.



«Стратегия — важнейшая часть Формулы-1. Но всё усложняется конкретными распределениями, такими, как работа с шинами, расписание сессий в течение гоночного уикенда, а также разработка и внедрение новых деталей на тех трассах, где они будут наиболее эффективны.



Чем ближе вы к пиковой производительности, тем сильнее будут последствия любой ошибки. Вы должны быть уверены, что делаете правильные вещи в нужное время, чтобы использовать имеющиеся у вас возможности для сбора данных и достижения прогресса.



Стратегия во время гонки — это немного другое. Команды постоянно смотрят на следующий круг и параллельно с этим проверяют, что делают их соперники, чтобы увидеть, должны ли они менять свои действия из-за действий оппонентов.



Нужно смотреть, где конкуренты могут ошибиться. Как правило, это происходит при сильном износе шин или при борьбе за место. Такие моменты могут изменить вашу гонку. Например, при появлении машины безопасности можно совершить огромный скачок вперёд или добиться прогресса на новом комплекте шин, когда соперники не показывают хорошее время на круге», — приводит слова Вассёра Racecar Engineering.