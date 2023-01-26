Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Их политика направлена против Хэмилтона». Палата Лордов Великобритании раскритиковала ФИА

«Их политика направлена против Хэмилтона». Палата Лордов Великобритании раскритиковала ФИА
Комментарии

Пожизненный пэр Палаты Лордов от либерал-демократов Пол Скривен написал письмо, адресованное президенту ФИА Мохаммеду бен Сулайему.

«Настойчивость бен Сулайема вызывает серьёзную тревогу, и мы ошеломлены их новой репрессивной мерой по затыканию рта, которая является прямой атакой на свободу выражения мнений. Настало время, чтобы ФИА и её президент признали, что они не находятся выше контроля и ответственности.

Мне совершенно понятно, что эта политика в первую очередь направлена против сэра Льюиса Хэмилтона, вашего самого откровенного и смелого гонщика, чьи комментарии о ситуации в странах с ужасающей репутацией в области соблюдения прав человека были бы точно плохо восприняты коррумпированными и жестокими режимами этих стран

Когда они принимают решение участвовать в гонках в самых репрессивных странах мира, они обязаны защищать права человека, а не заставлять своих пилотов молчать и обогащать насильников. Эти призывы должны быть услышаны, в ФИА просто не может продолжать прятать голову в песок», — цитирует письмо Пола Скривена Independent.

За год до этого Скривен вместе с Палатой Лордов уже направляли письмо президенту ФИА, однако так и не получили ответа.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023