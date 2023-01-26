«Их политика направлена против Хэмилтона». Палата Лордов Великобритании раскритиковала ФИА

Пожизненный пэр Палаты Лордов от либерал-демократов Пол Скривен написал письмо, адресованное президенту ФИА Мохаммеду бен Сулайему.



«Настойчивость бен Сулайема вызывает серьёзную тревогу, и мы ошеломлены их новой репрессивной мерой по затыканию рта, которая является прямой атакой на свободу выражения мнений. Настало время, чтобы ФИА и её президент признали, что они не находятся выше контроля и ответственности.



Мне совершенно понятно, что эта политика в первую очередь направлена против сэра Льюиса Хэмилтона, вашего самого откровенного и смелого гонщика, чьи комментарии о ситуации в странах с ужасающей репутацией в области соблюдения прав человека были бы точно плохо восприняты коррумпированными и жестокими режимами этих стран



Когда они принимают решение участвовать в гонках в самых репрессивных странах мира, они обязаны защищать права человека, а не заставлять своих пилотов молчать и обогащать насильников. Эти призывы должны быть услышаны, в ФИА просто не может продолжать прятать голову в песок», — цитирует письмо Пола Скривена Independent.



За год до этого Скривен вместе с Палатой Лордов уже направляли письмо президенту ФИА, однако так и не получили ответа.