«Их политика направлена против Хэмилтона». Палата Лордов Великобритании раскритиковала ФИА

Пожизненный пэр Палаты Лордов от либерал-демократов Пол Скривен написал письмо, адресованное президенту ФИА Мохаммеду бен Сулайему.
«Настойчивость бен Сулайема вызывает серьёзную тревогу, и мы ошеломлены их новой репрессивной мерой по затыканию рта, которая является прямой атакой на свободу выражения мнений. Настало время, чтобы ФИА и её президент признали, что они не находятся выше контроля и ответственности.
Мне совершенно понятно, что эта политика в первую очередь направлена против сэра Льюиса Хэмилтона, вашего самого откровенного и смелого гонщика, чьи комментарии о ситуации в странах с ужасающей репутацией в области соблюдения прав человека были бы точно плохо восприняты коррумпированными и жестокими режимами этих стран
Когда они принимают решение участвовать в гонках в самых репрессивных странах мира, они обязаны защищать права человека, а не заставлять своих пилотов молчать и обогащать насильников. Эти призывы должны быть услышаны, в ФИА просто не может продолжать прятать голову в песок», — цитирует письмо Пола Скривена Independent.
За год до этого Скривен вместе с Палатой Лордов уже направляли письмо президенту ФИА, однако так и не получили ответа.
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