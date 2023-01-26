Херберт рассказал, чем он собирается заниматься после ухода со Sky Sports F1

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт рассказал о том, чем он собирается заниматься после ухода со Sky Sports F1.
«К сожалению, в этом году меня не будет на Sky, но я буду заниматься другими вещами. Точно буду в Сильверстоуне и на Гран-при Монако. Надеюсь попасть на «24 часа Ле-Мана» в этом году, потому что это будет огромное событие.
Я немного занимаюсь картингом — не гонками, а тестами. Мой зять хочет, чтобы я участвовал в гонках, но сам я не очень-то этого хочу. Но, думаю, в итоге вы увидите меня на картинговой трассе. У меня происходит много всего. Наслаждаюсь жизнью как на трассе, так и за её пределами», — приводит слова Джонни Херберта PlanetF1.
Напомним, Sky не стал продлевать контракты с двумя экспертами — Хербертом и Полом ди Рестой.
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