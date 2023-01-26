Леклер проехал наибольшую дистанцию за три дня частных тестов «Феррари»

Пресс-служба команды Формулы-1 «Феррари» подвела итоги заключительного дня частных тестов во Фьорано — за рулём машины итальянской команды 2021 года весь день отработал Шарль Леклер.



Леклер в общей сложности проехал за день 123 круга по трассе или 366 километров — чуть больше дистанции одного Гран-при.

О времени, которое пилоты показали на круге, не сообщается.

Леклеру, как и Сансу днём ранее, удалось поработать как на дождевых шинах, так и на сликах.



Напомним, в первый день тестов на трассе работал российский гонщик Роберт Шварцман. Суммарно он проехал 259 километров. Во второй день на трассе работал Карлос Сайнс, прошедший дистанцию в 354 километра.



Напомним, презентация болида «Феррари» на сезон-2023 состоится 14 февраля.