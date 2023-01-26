Леклер проехал наибольшую дистанцию за три дня частных тестов «Феррари»
Поделиться
Пресс-служба команды Формулы-1 «Феррари» подвела итоги заключительного дня частных тестов во Фьорано — за рулём машины итальянской команды 2021 года весь день отработал Шарль Леклер.
Леклер в общей сложности проехал за день 123 круга по трассе или 366 километров — чуть больше дистанции одного Гран-при.
О времени, которое пилоты показали на круге, не сообщается.
Леклеру, как и Сансу днём ранее, удалось поработать как на дождевых шинах, так и на сликах.
Напомним, в первый день тестов на трассе работал российский гонщик Роберт Шварцман. Суммарно он проехал 259 километров. Во второй день на трассе работал Карлос Сайнс, прошедший дистанцию в 354 километра.
Напомним, презентация болида «Феррари» на сезон-2023 состоится 14 февраля.
Комментарии
- 26 января 2023
-
22:47
-
22:43
-
21:57
-
21:00
-
20:52
-
19:55
-
19:49
-
18:53
-
18:48
-
17:48
-
17:30
-
16:55
-
15:56
-
15:28
-
14:31
-
13:35
-
12:56
-
12:41
-
12:22
-
11:46
-
11:03
-
10:03
-
00:59
- 25 января 2023
-
23:49
-
23:44
-
23:02
-
22:53
-
21:59
-
21:52
-
20:49
-
20:43
-
20:08
-
19:54
-
18:33
-
18:18
Партнерский контент