Источник: ORLEN уйдёт из «Альфа Ромео» и может стать спонсором «Альфа Таури»
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Титульный спонсор «Альфа Ромео», польская компания ORLEN, всё же покинет команду, сообщает польское издание Puls Biznesu.
При этом, по информации источника, ORLEN не планирует уходить из Формулы-1 и пытается заключить новую сделку, но уже с другим коллективом. Издание предполагает, что нефтяная компания может стать спонсором команды «Альфа Таури», однако речь не идёт о роли титульного спонсора.
Кроме того, как информирует источник, уход ORLEN из «Альфа Ромео» окончательно поставит точку в карьере польского гонщика Роберта Кубицы.
В Кубке конструкторов минувшего сезона Формулы-1 «Альфа Ромео» заняла шестое место, набрав 55 очков. Трофей выиграла австрийская команда «Ред Булл», в активе которой 759 баллов. Второй была «Феррари» (554 очка).
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