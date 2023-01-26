Источник: ORLEN уйдёт из «Альфа Ромео» и может стать спонсором «Альфа Таури»

Титульный спонсор «Альфа Ромео», польская компания ORLEN, всё же покинет команду, сообщает польское издание Puls Biznesu.



При этом, по информации источника, ORLEN не планирует уходить из Формулы-1 и пытается заключить новую сделку, но уже с другим коллективом. Издание предполагает, что нефтяная компания может стать спонсором команды «Альфа Таури», однако речь не идёт о роли титульного спонсора.



Кроме того, как информирует источник, уход ORLEN из «Альфа Ромео» окончательно поставит точку в карьере польского гонщика Роберта Кубицы.



В Кубке конструкторов минувшего сезона Формулы-1 «Альфа Ромео» заняла шестое место, набрав 55 очков. Трофей выиграла австрийская команда «Ред Булл», в активе которой 759 баллов. Второй была «Феррари» (554 очка).

Новость по теме В «Альфа Ромео» вернули логотип титульного спонсора на сайт команды