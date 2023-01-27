«У него природный талант». Друг Райкконена высказался о выступлениях сына Кими в картинге

Бывший сотрудник команды Формулы-1 «Феррари» Джино Розато, близкий друг чемпиона мира 2007 года Кими Райкконена, поделился мнением о выступлениях сына финского гонщика Робина в картинге.
«Это был прекрасный день в компании с этой семьёй. Я был свидетелем того, как маленький Ас проехал 110 кругов. У меня такое чувство, что я всё это уже видел. Он спокоен, не особо общителен, у него всегда вид, будто ему немного скучно. Но стоит ему сесть за руль — как и в случае с его отцом начинается магия. Он быстр на трассе и видно, что у него талант от природы. Говорите, что хотите, но Формуле-1 нужно готовиться — мы идём», — написал Джино Розато в своих социальных сетях.
Фото: Из личного архива Джино Розато
Фото: Из личного архива Джино Розато
Робину Райкконену в январе исполнится восемь лет.
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