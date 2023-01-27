Бен Сулайем назвал единственную команду, ведущую переговоры с ФИА о присоединении к Ф-1

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем рассказал, что только гоночный коллектив «Андретти» напрямую взаимодействует с его организацией по поводу присоединения к Формуле-1.



«Только «Андретти» поддерживает с нами связь. Это единственная команда, у которой есть планы. И я не могу кому бы то ни было отказывать. Это было бы неправильно», — приводит слова бен Сулайема издание Formel1.de.



Напомним, в начале января стало известно, что команда «Андретти» объединила усилия с крупнейшей американской автомобильной корпорацией General Motors с целью прихода в «Формулу-1». Сообщалось, что гоночный коллектив получит название «Андретти Кадиллак».

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