Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бен Сулайем назвал единственную команду, ведущую переговоры с ФИА о присоединении к Ф-1

Бен Сулайем назвал единственную команду, ведущую переговоры с ФИА о присоединении к Ф-1
Комментарии

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем рассказал, что только гоночный коллектив «Андретти» напрямую взаимодействует с его организацией по поводу присоединения к Формуле-1.

«Только «Андретти» поддерживает с нами связь. Это единственная команда, у которой есть планы. И я не могу кому бы то ни было отказывать. Это было бы неправильно», — приводит слова бен Сулайема издание Formel1.de.

Напомним, в начале января стало известно, что команда «Андретти» объединила усилия с крупнейшей американской автомобильной корпорацией General Motors с целью прихода в «Формулу-1». Сообщалось, что гоночный коллектив получит название «Андретти Кадиллак».

Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году:

Американцы создали суперпроект для Формулы-1. Что смущает в планах «Кадиллака» и Андретти? Американцы создали суперпроект для Формулы-1. Что смущает в планах «Кадиллака» и Андретти?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023