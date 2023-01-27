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Фредерик Вассёр высказался о регулярных проблемах «Феррари» со стратегией

Фредерик Вассёр высказался о регулярных проблемах «Феррари» со стратегией
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мыслями о частых проблемах команды со стратегией по ходу сезона.

«Очень часто, когда говоришь о стратегии, видишь только видимую часть айсберга. Но стратегия – это не просто вопрос того, кто находится на вершине айсберга. Сейчас мы находимся в процессе пересмотра всего. С момента моего прихода прошёл короткий срок, но нам придётся кое-что улучшить.

С моей стороны было бы самонадеянно принимать меры в технической стороне вопроса уже через две недели. В настоящий момент мы обсуждаем различные моменты, чтобы попытаться понять, как мы могли бы улучшить систему, а также выявить её слабости. Но это, скорее, непрерывное совершенствование. Большие изменения, с моей точки зрения, не имели бы смысла. Я доверяю нашим сотрудникам. Однако, если через несколько месяцев результатов не будет, нужно будет принять меры.

Когда говоришь о стратегии, аэродинамике или любой другой теме, следует избегать того, чтобы быть сосредоточенным лишь на вершине пирамиды. Очень часто самая большая проблема заключается в количестве вовлечённых людей, а не в отдельных специалистах. Важно правильно построить коммуникацию», — приводит слова Вассёра The Race.

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