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Фредерик Вассёр отреагировал на новость о повышении мощности мотора «Феррари» на 30 л.с.

Фредерик Вассёр отреагировал на новость о повышении мощности мотора «Феррари» на 30 л.с.
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Новый руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что новости о повышении мощности силового агрегата авто команды на 30 л.с. в следующем сезоне являются шуткой. В конце декабря прошлого года такие цифры привело издание RacingNews365. По словам Вассёра, все разработки двигателя в межсезонье были сосредоточены исключительно на устранении проблем с надёжностью, которая наблюдалась в сезоне-2022. При этом речь о повышении производительности не идёт.

«Не знаю, откуда берутся эти цифры, но это просто какая-то шутка. Пока всё (надёжность двигателя) выглядит нормально, хотя на трассе всё может быть по-другому. А вообще не только «Феррари», но и некоторые другие команды уже сталкивались с парочкой проблем: это и трудности на трассе, и вибрация при движении. Думаю, у нас будет гораздо лучшая картина на тестах в Бахрейне», — приводит слова Вассёра The Race.

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