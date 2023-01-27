Фредерик Вассёр отреагировал на новость о повышении мощности мотора «Феррари» на 30 л.с.

Новый руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что новости о повышении мощности силового агрегата авто команды на 30 л.с. в следующем сезоне являются шуткой. В конце декабря прошлого года такие цифры привело издание RacingNews365. По словам Вассёра, все разработки двигателя в межсезонье были сосредоточены исключительно на устранении проблем с надёжностью, которая наблюдалась в сезоне-2022. При этом речь о повышении производительности не идёт.



«Не знаю, откуда берутся эти цифры, но это просто какая-то шутка. Пока всё (надёжность двигателя) выглядит нормально, хотя на трассе всё может быть по-другому. А вообще не только «Феррари», но и некоторые другие команды уже сталкивались с парочкой проблем: это и трудности на трассе, и вибрация при движении. Думаю, у нас будет гораздо лучшая картина на тестах в Бахрейне», — приводит слова Вассёра The Race.

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»: