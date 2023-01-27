Фредерик Вассёр отреагировал на новость о повышении мощности мотора «Феррари» на 30 л.с.

Новый руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что новости о повышении мощности силового агрегата авто команды на 30 л.с. в следующем сезоне являются шуткой. В конце декабря прошлого года такие цифры привело издание RacingNews365. По словам Вассёра, все разработки двигателя в межсезонье были сосредоточены исключительно на устранении проблем с надёжностью, которая наблюдалась в сезоне-2022. При этом речь о повышении производительности не идёт.
«Не знаю, откуда берутся эти цифры, но это просто какая-то шутка. Пока всё (надёжность двигателя) выглядит нормально, хотя на трассе всё может быть по-другому. А вообще не только «Феррари», но и некоторые другие команды уже сталкивались с парочкой проблем: это и трудности на трассе, и вибрация при движении. Думаю, у нас будет гораздо лучшая картина на тестах в Бахрейне», — приводит слова Вассёра The Race.
Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»:
- 27 января 2023
-
16:28
-
15:35
-
15:28
-
15:10
-
14:56
-
13:46
-
12:42
-
11:19
-
11:17
-
11:06
-
10:18
-
09:58
-
00:54
- 26 января 2023
-
23:45
-
22:47
-
22:43
-
21:57
-
21:00
-
20:52
-
19:55
-
19:49
-
18:53
-
18:48
-
17:48
-
17:30
-
16:55
-
15:56
-
15:28
-
14:31
-
13:35
-
12:56
-
12:41
-
12:22
-
11:46
-
11:03