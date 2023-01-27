Вассёр рассказал о встрече с Бинотто перед тем, как занять пост руководителя «Феррари»
Поделиться
Французский специалист Фредерик Вассёр рассказал, что у него состоялся разговор с Маттиа Бинотто, когда тот занимал должность руководителя итальянской команды «Феррари». Тогда уже было понятно, что Бинотто покинет пост, а Вассёр его займёт.
«Даже если и были какие-то слухи в прессе до Абу-Даби или во время Абу-Даби, мы не обсуждали этот вопрос [условия контракта с «Феррари»] раньше. Первая дискуссия случилась через неделю после Абу-Даби, и это был очень, очень быстрый процесс. А потом я созвонился с Маттиа и даже встретился с ним. У нас была беседа один на один. И за это я благодарен Маттиа. Я ценю этот шаг с его стороны», — приводит слова Вассёра The Race.
Самые яркие Гран-при Сингапура Формулы-1:
Комментарии
- 27 января 2023
-
17:52
-
17:23
-
16:28
-
15:35
-
15:28
-
15:10
-
14:56
-
13:46
-
12:42
-
11:19
-
11:17
-
11:06
-
10:18
-
09:58
-
00:54
- 26 января 2023
-
23:45
-
22:47
-
22:43
-
21:57
-
21:00
-
20:52
-
19:55
-
19:49
-
18:53
-
18:48
-
17:48
-
17:30
-
16:55
-
15:56
-
15:28
-
14:31
-
13:35
-
12:56
-
12:41
-
12:22
Партнерский контент