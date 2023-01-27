Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр рассказал о встрече с Бинотто перед тем, как занять пост руководителя «Феррари»

Вассёр рассказал о встрече с Бинотто перед тем, как занять пост руководителя «Феррари»
Комментарии

Французский специалист Фредерик Вассёр рассказал, что у него состоялся разговор с Маттиа Бинотто, когда тот занимал должность руководителя итальянской команды «Феррари». Тогда уже было понятно, что Бинотто покинет пост, а Вассёр его займёт.

«Даже если и были какие-то слухи в прессе до Абу-Даби или во время Абу-Даби, мы не обсуждали этот вопрос [условия контракта с «Феррари»] раньше. Первая дискуссия случилась через неделю после Абу-Даби, и это был очень, очень быстрый процесс. А потом я созвонился с Маттиа и даже встретился с ним. У нас была беседа один на один. И за это я благодарен Маттиа. Я ценю этот шаг с его стороны», — приводит слова Вассёра The Race.

Самые яркие Гран-при Сингапура Формулы-1:

Новость по теме
Фредерик Вассёр отреагировал на новость о повышении мощности мотора «Феррари» на 30 л.с.
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023