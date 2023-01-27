Вассёр рассказал о встрече с Бинотто перед тем, как занять пост руководителя «Феррари»

Французский специалист Фредерик Вассёр рассказал, что у него состоялся разговор с Маттиа Бинотто, когда тот занимал должность руководителя итальянской команды «Феррари». Тогда уже было понятно, что Бинотто покинет пост, а Вассёр его займёт.



«Даже если и были какие-то слухи в прессе до Абу-Даби или во время Абу-Даби, мы не обсуждали этот вопрос [условия контракта с «Феррари»] раньше. Первая дискуссия случилась через неделю после Абу-Даби, и это был очень, очень быстрый процесс. А потом я созвонился с Маттиа и даже встретился с ним. У нас была беседа один на один. И за это я благодарен Маттиа. Я ценю этот шаг с его стороны», — приводит слова Вассёра The Race.

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