В «Ред Булл» объявили, кто проведёт демонстрационные заезды на «12 часах Батёрста»

Резервный гонщик «Ред Булл», новозеландский пилот Лиам Лоусон проведёт за команду демонстрационные заезды во время уикенда гонки «12 часов Батёрста» на машине RB7 2011 года, сообщает Motorsport.



Изначально предполагалось, что доверить это могут австралийскому резервисту команды Даниэлю Риккардо, однако в команде решили, что за рулём «Ред Булл» выступит Лоусон.



Напомним, гонка «12 часов Батёрста» проходит в Австралии, на трассе «Маунт Панорама».



Это будет не первый случай, когда машины Формулы-1 выйдут на эту трассу — ранее свои демонстрационные заезды здесь проводила команда «Макларен», а Дженсону Баттону принадлежит неофициальный рекорд круга — 1:48.8, который он установил в 2011 году.



«12 часов Батёрста» пройдёт с 3 по 5 февраля 2023 года. Среди участников популярного заезда заявлен экипаж с участием легендарного мотогонщика Валентино Росси.