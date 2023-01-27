Паскаль Верляйн выиграл первую гонку Формулы-Е в Саудовской Аравии

Гонщик команды «Порше» Паскаль Верляйн одержал победу на втором этапе нового сезона Формулы-Е, который состоялся на городском автодроме в Эд-Диръии. Для Паскаля эта победа стала второй в карьере в Формуле-Е.



Второй результат по итогам гонки показал победитель первого этапа в Мескике — гонщик «Андретти» Джейк Деннис. Третьим по итогам гонки финишировал пилот «Ягуара» Сэм Бёрд.



Обладатель поул-позиции Себастьен Буэми финишировал на четвёртой позиции.

Результаты готовятся...