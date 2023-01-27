Уиндзор считает, что «Астон Мартин» навяжет борьбу «Макларену» в 2023 году
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Авторитетный журналист Формулы-1 Питер Уиндзор считает, что «Астон Мартин» навяжет борьбу «Макларену» в 2023 году.
«Ландо сейчас находится в интересной ситуации, потому что «Макларену» для начала нужно будет оказаться сильнее «Астон Мартин». Фернандо Алонсо на «Астон Мартин» с технологиями «Мерседеса» будет нелегко победить. «Макларену» было тяжело справляться с Алонсо, даже когда он был в «Альпин».
Давайте просто посмотрим, как Алонсо на «Астон Мартин» и с технологиями «Мерседеса» будет соревноваться с Ландо Норрисом на «Макларене» и с меньшим вкладом «Мерседеса», но с такой же силовой установкой, и посмотрим, как они будут сопоставлять свои результаты. Это будет очень интересное сражение», – сказал Уиндзор в эфире на своём Twitch-канале.
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