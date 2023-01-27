Никита Мазепин выступит в Азиатской серии Ле-Ман

Российский гонщик, экс-пилот Формулы-1 Никита Мазепин примет участие в чемпионате Азиатской серии Ле-Ман. Мазепин будет выступать в составе команды 99 Racing в классе LMP2.



Напарниками Никиты станут Бен Барникот и Феликс Портейро.



«Я рад принять участие в Азиатской серии Ле-Ман. Вместе со своими товарищами по команде из 99 Racing я надеюсь получить отличный опыт участия в соревнованиях в любимом мной виде спорта», — приводит слова Никиты Мазепина Motorsport Week.



Сезон-2023 Азиатской серии Ле-Ман включает в себя четыре четырёхчасовые гонки, которые пройдут на двух трассах — в Дубае и Абу-Даби.



Первые две гонки состоятся в Дубае 11 и 12 февраля, а завершится сезон в Абу-Даби таким же сдвоенным уикендом — 18 и 19 февраля.

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