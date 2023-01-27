Никита Мазепин выступит в Азиатской серии Ле-Ман
Поделиться
Российский гонщик, экс-пилот Формулы-1 Никита Мазепин примет участие в чемпионате Азиатской серии Ле-Ман. Мазепин будет выступать в составе команды 99 Racing в классе LMP2.
Напарниками Никиты станут Бен Барникот и Феликс Портейро.
«Я рад принять участие в Азиатской серии Ле-Ман. Вместе со своими товарищами по команде из 99 Racing я надеюсь получить отличный опыт участия в соревнованиях в любимом мной виде спорта», — приводит слова Никиты Мазепина Motorsport Week.
Сезон-2023 Азиатской серии Ле-Ман включает в себя четыре четырёхчасовые гонки, которые пройдут на двух трассах — в Дубае и Абу-Даби.
Первые две гонки состоятся в Дубае 11 и 12 февраля, а завершится сезон в Абу-Даби таким же сдвоенным уикендом — 18 и 19 февраля.
Новость по темеНикита Мазепин показал, как тренирует шею. Видео
Комментарии
- 27 января 2023
-
23:55
-
22:35
-
21:59
-
21:55
-
20:57
-
20:48
-
19:54
-
18:46
-
18:43
-
17:52
-
17:23
-
16:28
-
15:35
-
15:28
-
15:10
-
14:56
-
13:46
-
12:42
-
11:19
-
11:17
-
11:06
-
10:18
-
09:58
-
00:54
- 26 января 2023
-
23:45
-
22:47
-
22:43
-
21:57
-
21:00
-
20:52
-
19:55
-
19:49
-
18:53
-
18:48
-
17:48
Партнерский контент