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Никита Мазепин выступит в Азиатской серии Ле-Ман

Никита Мазепин выступит в Азиатской серии Ле-Ман
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Российский гонщик, экс-пилот Формулы-1 Никита Мазепин примет участие в чемпионате Азиатской серии Ле-Ман. Мазепин будет выступать в составе команды 99 Racing в классе LMP2.

Напарниками Никиты станут Бен Барникот и Феликс Портейро.

«Я рад принять участие в Азиатской серии Ле-Ман. Вместе со своими товарищами по команде из 99 Racing я надеюсь получить отличный опыт участия в соревнованиях в любимом мной виде спорта», — приводит слова Никиты Мазепина Motorsport Week.

Сезон-2023 Азиатской серии Ле-Ман включает в себя четыре четырёхчасовые гонки, которые пройдут на двух трассах — в Дубае и Абу-Даби.

Первые две гонки состоятся в Дубае 11 и 12 февраля, а завершится сезон в Абу-Даби таким же сдвоенным уикендом — 18 и 19 февраля.

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