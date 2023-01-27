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Президент ФИА оказался в центре скандала из-за сексистских комментариев в 2001 году

Президент ФИА оказался в центре скандала из-за сексистских комментариев в 2001 году
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Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем оказался в центре сексистского скандала. В СМИ опубликовали старые архивные цитаты бен Сулайема с веб-сайта, принадлежащего нынешнему руководителю Международной автомобильной федерации.

В частности, там бен Сулайем негативно отзывался о женщинах.

«Я не люблю говорить о деньгах, и мне не нравятся женщины, которые считают себя умнее мужчин, потому что это на самом деле не так», — цитирует текст с сайта издание The Times. Цитата датируется 2001 годом.

В ФИА отреагировали на эту публикацию.

«Замечания на этом заархивированном веб-сайте от 2001 года не отражают убеждений президента ФИА», — цитирует представителя Федерации BBC.

При этом в ФИА отказались комментировать, принадлежал ли этот веб-сайт бен Сулайему.

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