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Вольф: не допущу конфликта между Хэмилтоном и Расселлом

Вольф: не допущу конфликта между Хэмилтоном и Расселлом
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что справится с соперничеством Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла и не допустит конфликта внутри команды.

«Хорошие взаимоотношения между пилотами зависят не только от них самих, но и от руководства. В этом плане у нас есть хорошая база, оба наших пилота уважают друг друга. Допускаем, что между обоими пилотами команды может возникнуть соперничество, но оно не должно вырасти в конфликт, который навредит всем. Я этого не допущу и никогда не позволю», — приводит слова Вольфа Auto Motor und Sport.

В прошлом сезоне Формулы-1 Джордж Расселл стал победителем Гран-при Бразилии. Это первая победа британца в главной гоночной серии. Его напарник Льюис Хэмилтон, в свою очередь, впервые в карьере не выиграл ни одной гонки за год.

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