Уиндзор: дни Бинотто в «Феррари» были сочтены, когда он махал пальцем перед Леклером

Авторитетный журналист Формулы-1 Питер Уиндзор выразил мнение, что судьба бывшего руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто была предопределена после спора с Шарлем Леклером на Гран-при Великобритании.



«Думаю, что апогея ситуация достигла, когда Шарля оставили в одиночестве после рестарта Гран-при Великобритании. Он единственный был на старых шинах и это его потопило, хотя Леклер должен был выиграть ту гонку. В ярости он набрасывался на всех, а потом Бинотто махал пальцем перед его лицом, как бы указывая, что он главный. Это было неправильно. В тот момент я подумал, что дни этого парня сочтены», — приводит слова Уиндзора PlanetF1.



Маттиа Бинотто покинул пост руководителя «Феррари» по окончании прошедшего сезона. Его место занял Фредерик Вассёр, занимавший аналогичную должность в «Альфа Ромео».

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