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Вандорн: Алонсо — культовый гонщик, он сильно меня мотивирует

Вандорн: Алонсо — культовый гонщик, он сильно меня мотивирует
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Бывший гонщик Формулы-1 Стоффель Вандорн рассказал, что его мотивируют выступления двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо.

Вандорн выступал с Алонсо в «Макларене». Сейчас Стоффель — резервист «Астон Мартин». Алонсо с нового сезона будет боевым пилотом британской команды.

«Здорово снова присоединиться к Фернандо, с которым мы уже пересекались. Мне хочется помочь команде настолько, насколько смогу. То, что Фернандо до сих пор на высочайшем уровне, меня очень сильно мотивирует. Я могу многому научиться у него. Сейчас мы на разных этапах карьеры и относимся с уважением друг к другу.

Фернандо — культовый гонщик. Он, как и я, сделает всё возможное, чтобы выжать из машины всё и добиться максимума для команды», — приводит слова Вандорна Marca.

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