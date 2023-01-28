Кевин Магнуссен: раньше я боялся, что не стану счастливым, если не выиграю титул
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказался о прессинге в Формуле-1.
«Самый большой прессинг исходит от собственных ожиданий. С раннего детства моя жизнь вращалась вокруг Формулы-1, я хотел попасть на вершину. Я считал титул чемпиона Формулы-1 высшей целью, но сейчас понимаю, что это не так. Понимание сняло прессинг, и это здорово. Наслаждаюсь гонками, Формулой-1 гораздо больше. Раньше у меня был страх из-за давления, которое я сам на себя оказывал. Я боялся, что не стану счастливым, если не выиграю титул.
Мне стало проще наслаждаться Формулой-1. На мне сейчас нет такого прессинга. Конечно, я по-прежнему жду от себя многого, у меня есть амбиции, но я так не давлю на себя. И я счастлив», — приводит слова Кевина Магнуссена Motorsport.
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