Ферстаппен: опыт же Вриса был нужен «Альфа Таури»

Двукратный чемпион мира, голландец Макс Ферстаппен высказался о своём соотечественнике Нике де Врисе.



«Ник чуть старше Юки, и у него есть большой опыт в других чемпионатах. Возможно, Нику поначалу нужно будет адаптироваться в Формуле-1, как и любому другому гонщику, но он отлично понимает, как управлять болидом.



Более того, Ник хорошо чувствует машину. «Альфа Таури» нужно именно это. Они потеряли Пьера Гасли, так что команде был нужен пилот с опытом, который сможет сесть за руль и направить развитие в нужном направлении.



Думаю, жизненный опыт должен помочь Нику. То, с чем ты сталкиваешься в жизни и в других сериях, может помочь в Формуле-1. Возможно, тебе будет легче, когда снова окажешься в такой же ситуации», — приводит слова Макса Ферстаппена Motorsport.