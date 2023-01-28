Марио Андретти назвал пилота, ставшего главным открытием сезона-2022

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти считает, что Джордж Расселл стал главным открытием сезона-2022 Формулы-1.



«Если посмотреть на выступления Джорджа в прошлом году, не только в квалификациях, но и на его мощные гонки, то его невозможно не оценивать как открытие сезона», — приводит слова Марио Андретти RTL.



Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем австрийский гоночный коллектив стал после Гран-при США, где пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник мексиканец Серхио Перес показал четвёртый результат.



Джордж Расселл по итогам сезона стал четвёртым, на 35 очков опередив своего напарника Льюиса Хэмилтона, занявшего шестое место в личном зачёте.