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Марио Андретти назвал пилота, ставшего главным открытием сезона-2022

Марио Андретти назвал пилота, ставшего главным открытием сезона-2022
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Чемпион мира 1978 года Марио Андретти считает, что Джордж Расселл стал главным открытием сезона-2022 Формулы-1.

«Если посмотреть на выступления Джорджа в прошлом году, не только в квалификациях, но и на его мощные гонки, то его невозможно не оценивать как открытие сезона», — приводит слова Марио Андретти RTL.

Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем австрийский гоночный коллектив стал после Гран-при США, где пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник мексиканец Серхио Перес показал четвёртый результат.

Джордж Расселл по итогам сезона стал четвёртым, на 35 очков опередив своего напарника Льюиса Хэмилтона, занявшего шестое место в личном зачёте.

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