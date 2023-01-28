Марио Андретти назвал пилота, ставшего главным открытием сезона-2022
Поделиться
Чемпион мира 1978 года Марио Андретти считает, что Джордж Расселл стал главным открытием сезона-2022 Формулы-1.
«Если посмотреть на выступления Джорджа в прошлом году, не только в квалификациях, но и на его мощные гонки, то его невозможно не оценивать как открытие сезона», — приводит слова Марио Андретти RTL.
Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем австрийский гоночный коллектив стал после Гран-при США, где пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник мексиканец Серхио Перес показал четвёртый результат.
Джордж Расселл по итогам сезона стал четвёртым, на 35 очков опередив своего напарника Льюиса Хэмилтона, занявшего шестое место в личном зачёте.
Комментарии
- 28 января 2023
-
21:57
-
21:00
-
20:53
-
19:26
-
19:05
-
19:00
-
18:01
-
17:38
-
16:36
-
16:16
-
16:11
-
15:23
-
14:24
-
13:27
-
12:14
-
11:16
-
10:15
-
00:29
- 27 января 2023
-
23:55
-
22:35
-
21:59
-
21:55
-
20:57
-
20:48
-
19:54
-
18:46
-
18:43
-
17:52
-
17:23
-
16:28
-
15:35
-
15:28
-
15:10
-
14:56
-
13:46
Партнерский контент