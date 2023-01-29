Кот выбежал на трассу в квалификации в Формуле-Е и испортил круг Тиктуму. Дэн отреагировал

Британский гонщик Формулы-Е Дэн Тиктум пожаловался, что ему испортил решающую попытку в квалификации выбежавший на трассу кот. Тиктум в социальных сетях прикрепил скриншот из трансляции, подтверждающий это.
«Ахх, кот выбежал прямо передо мной во время быстрого круга в квалификации, на котором я прибавлял. Этого результата было бы достаточно для выхода в дуэли, как мне кажется.
Думаю, мне пора начинать молиться, потому что такое случается только со мной», — написал Дэн Тиктум в своих социальных сетях.
Фото: Из личного архива Дэна Тиктума
По итогам квалификации Тиктум показал лишь 11-й результат. По итогам гонки Тиктуму удалось отыграть одну позицию и прорваться в очки, финишировав десятым. Выиграл гонку Паскаль Верляйн, для которого эта победа стала второй за два дня.
- 29 января 2023
-
01:00
-
00:34
-
00:00
- 28 января 2023
-
21:57
-
21:00
-
20:53
-
19:26
-
19:05
-
19:00
-
18:01
-
17:38
-
16:36
-
16:16
-
16:11
-
15:23
-
14:24
-
13:27
-
12:14
-
11:16
-
10:15
-
00:29
- 27 января 2023
-
23:55
-
22:35
-
21:59
-
21:55
-
20:57
-
20:48
-
19:54
-
18:46
-
18:43
-
17:52
-
17:23
-
16:28
-
15:35
-
15:28