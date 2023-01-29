Кот выбежал на трассу в квалификации в Формуле-Е и испортил круг Тиктуму. Дэн отреагировал

Британский гонщик Формулы-Е Дэн Тиктум пожаловался, что ему испортил решающую попытку в квалификации выбежавший на трассу кот. Тиктум в социальных сетях прикрепил скриншот из трансляции, подтверждающий это.



«Ахх, кот выбежал прямо передо мной во время быстрого круга в квалификации, на котором я прибавлял. Этого результата было бы достаточно для выхода в дуэли, как мне кажется.



Думаю, мне пора начинать молиться, потому что такое случается только со мной», — написал Дэн Тиктум в своих социальных сетях.

Фото: Из личного архива Дэна Тиктума

По итогам квалификации Тиктум показал лишь 11-й результат. По итогам гонки Тиктуму удалось отыграть одну позицию и прорваться в очки, финишировав десятым. Выиграл гонку Паскаль Верляйн, для которого эта победа стала второй за два дня.