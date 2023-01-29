Глава «Астон Мартин»: место Алонсо — на первом ряду стартовой решётки

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался об уровне новичка команды, двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо.

«Истинная позиция Фернандо на стартовой решётке — на первом ряду, если машины одинаковые. Наша главная задача — предоставить Фернандо болид, который способен на это. Если будет такая машина, Алонсо привезёт её туда, куда надо. В Формуле-1 важны и машина, и пилот. Нам предстоит много работы, и, конечно, обещать ничего нельзя, но уверенность Алонсо — мотивация для всей команды. Все максимально настроены на то, чтобы дать Алонсо ту машину, которую он заслуживает», — приводит слова Крака испанское издание AS.

Фернандо Алонсо станет боевым пилотом «Астон Мартин» в новом сезоне Формулы-1, где заменит Себастьяна Феттеля, завершившего карьеру.