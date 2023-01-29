Феттель: не буду экспертом на ТВ, не стану указывать другим, что надо делать

Четырёхкратный чемпион мира в составе «Ред Булл» бывший гонщик Формулы-1 Себастьян Феттель заявил, что точно не планирует становиться экспертом на телевидении после завершения профессиональной карьеры.
«Я точно не стану экспертом на каком-нибудь ТВ-канале и не буду указывать другим ребятам, что нужно делать и что они делают не так», — приводит слова Феттеля Racingnews365.
Ранее Себастьян Феттель не раз заявлял, что пока не определился, чем займётся после ухода Формулы-1. Сообщалось, что он в будущем может вернуться в «Ред Булл» на одну из административных должностей. Кроме того, появились слухи о возможных выступлениях Феттеля в ралли.
Последние два сезона Формулы-1 Себастьян Феттель провёл в «Астон Мартин». Летом прошлого года он объявил, что уйдёт из профессионального спорта по окончании сезона.
- 29 января 2023
-
13:44
-
12:38
-
11:44
-
10:03
-
01:00
-
00:34
-
00:00
- 28 января 2023
-
21:57
-
21:00
-
20:53
-
19:26
-
19:05
-
19:00
-
18:01
-
17:38
-
16:36
-
16:16
-
16:11
-
15:23
-
14:24
-
13:27
-
12:14
-
11:16
-
10:15
-
00:29
- 27 января 2023
-
23:55
-
22:35
-
21:59
-
21:55
-
20:57
-
20:48
-
19:54
-
18:46
-
18:43
-
17:52