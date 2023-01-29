Феттель: не буду экспертом на ТВ, не стану указывать другим, что надо делать

Четырёхкратный чемпион мира в составе «Ред Булл» бывший гонщик Формулы-1 Себастьян Феттель заявил, что точно не планирует становиться экспертом на телевидении после завершения профессиональной карьеры.



«Я точно не стану экспертом на каком-нибудь ТВ-канале и не буду указывать другим ребятам, что нужно делать и что они делают не так», — приводит слова Феттеля Racingnews365.



Ранее Себастьян Феттель не раз заявлял, что пока не определился, чем займётся после ухода Формулы-1. Сообщалось, что он в будущем может вернуться в «Ред Булл» на одну из административных должностей. Кроме того, появились слухи о возможных выступлениях Феттеля в ралли.



Последние два сезона Формулы-1 Себастьян Феттель провёл в «Астон Мартин». Летом прошлого года он объявил, что уйдёт из профессионального спорта по окончании сезона.

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